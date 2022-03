Pedro Miguel: «Precisamos urgentemente dos três pontos»

Ainda numa situação bastante melindrosa na tabela classificativa, o Varzim continua bastante necessitado de pontos para tentar, nesta reta final do campeonato, evitar a descida de divisão. Nesse sentido, o treinador Pedro Miguel aponta o caminho a seguir em vésperas de receber o Ac. Viseu."Precisamos urgentemente dos três pontos, não nos podemos dar ao luxo nesta fase de desperdiçarmos pontos. Estamos tristes com a nossa posição classificativa, mas esperamos que no final do campeonato possamos estrar bastante felizes", afirmou na antevisão à partida, que espera uma boa casa: "Queremos dar uma alegria a todos os nossos adeptos, urgentemente, e espero ter uma boa moldura humana frente ao Ac. Viseu para que se possa retribuir com os três pontos da vitória."Para já, a principal missão "é dar continuidade ao bom resultado que tivemos", depois do triunfo na casa do Benfica B, até porque essa vitória "só tem mais significado se dermos continuidade no próximo jogo".Na receção ao Ac. Viseu, a equipa varzinista conta com a baixa forçada de André Leão, expulso no jogo no Seixal, além de Luís Pedro, em fase de recuperação total da intervenção cirúrgica ao joelho.O Varzim recebe o Ac. Viseu esta sexta-feira, pelas 18 horas.