Pedro Miguel: «Queremos recuperar na tabela classificativa»

Depois de ter enfrentado um surto de Covid-19, o Varzim regressa à competição frente à Académica. Num duelo entre os dois últimos classificados da Liga Sabseg, Pedro Miguel não escondeu a importância da partida."Temos como objetivo os três pontos para tentar recuperar na tabela classificativa. A Académica pensará o mesmo. No entanto, jogamos em casa e espero uma boa moldura humana com os nossos adeptos, que nos possa ajudar nesta. Temos de encarar o jogo com coragem, determinação, mentalidade forte e temos de ser bastante organizados", começou por dizer, mostrando depois ter confiança na sua equipa: "Os jogadores que entrarem têm de dar boa resposta e têm de estar motivados por aquilo que é a responsabilidade do jogo. Temos que ter essa noção. Queremos vencer porque já não vencemos há muito tempo".O técnico concluiu abordando questões de mercado. "Não está posta de parte a entrada de qualquer reforço, isto se as condições financeiras do clube assim o proporcionarem e se o interesse dos jogadores abordados não for contrário", vincou.