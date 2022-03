Pedro Miguel: «Sabemos que o Benfica B é uma equipa que não gosta de correr»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Atualmente em zona de descida, o Varzim precisa urgentemente de pontos e nem o facto de os poveiros terem encontro marcado com o Benfica B, atual 2º classificado do campeonato, tira ambição a Pedro Miguel, treinador da equipa da Póvoa de Varzim.

“Certamente vai ser um jogo difícil, onde vamos ser obrigado a correr muito. Vamos defrontar uma equipa com valor, que está nos primeiros lugares da tabela e que vai exigir que sejamos uma equipa competente. Temos de ser compactos a nível defensivo e depois procurar os espaços que o Benfica B nos conceder. Sabemos que o Benfica B tem jovens que podem desequilibrar a qualquer momento e que temos de estar concentrados no momento defensivo, mas também é uma equipa que não gosta muito de correr. Temos de ser pacientes, ter bola e obrigar o Benfica B a desgastar-se. É certo que ainda não vencemos fora, mas penso que não há maior motivação do que conseguir essa mesma primeira vitória fora”, começou por dizer o técnico.

Pedro Miguel reforçou ainda a necessidade que a sua equipa tem de somar os três pontos para fugir à cauda da tabela: “Se é um facto que perdemos pouco, também é verdade que vencemos muito pouco. Temos sido penalizados pelos empates e tudo o que é empatar, nesta fase do campeonato, não é um bom resultado para nós”.

O início do encontro, que se disputa em casa dos encarnados, está agendado para as 18 horas deste domingo.