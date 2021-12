Pedro Miguel sucede a António Barbosa no comando técnico do Varzim

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Depois de ter anunciado a saída de António Barbosa neste domingo, o Varzim não perdeu tempo e apresentou Pedro Miguel como novo treinador da equipa na manhã desta segunda-feira. O técnico, de 54 anos, regressa assim ao ativo, isto após ter deixado a UD Oliveirense a meio da época passada.De resto, a carreira de Pedro Miguel confunde-se com a história recente da equipa de Oliveira de Azeméis, de onde é natural. Entre 2004 e 2020, o treinador orientou o conjunto oliveirense durante 12 épocas e meia, tendo tido ainda passagens por Feirense e Leixões pelo meio.Pedro Miguel, que se faz acompanhar pelos adjuntos Gabriel Couto, Bruno Sousa, Mário Morgado e Pedro Costa, encontra o conjunto poveiro no penúltimo lugar da tabela classificativa, com sete pontos conquistados em 13 encontros. Os varzinistas não vencem desde o fim de setembro.