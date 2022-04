Pedro Miguel: «Todos sabem a responsabilidade que temos»

A viver um bom momento e a fazer uma grande recuperação em termos pontuais, o Varzim prepara-se para defrontar o Penafiel nesta sexta-feira, no jogo que abre a 29ª jornada da Liga Sabseg. Na antevisão do encontro, Pedro Miguel assumiu estar à espera de dificuldades, mas vincou o desejo da sua equipa em dar sequência à boa fase em que se encontra."Vai ser um jogo difícil, contra uma boa equipa. O Penafiel está tranquilo em termos de pontuação, mas certamente quer acabar bem, tal como todas as equipas. Nós continuamos pressionados pelos pontos, mas temos a ambição. Sabemos que temos de ser organizados porque do outro lado está uma equipa com jogadores de qualidade e que, se calhar, esperava estar noutra posição nesta altura. No entanto, temos é de olhar para dentro e estamos com vontade com dar continuidade aos bons resultados. Precisamos dos três, estamos pressionados e obrigados a lutar sempre pela vitória", referiu o técnico.Realçando que não acredita que o facto de a sua equipa ter jogado na segunda-feira vá ter implicações em termos físicos, o treinador enfatizou ainda a mensagem deixada anteriormente: "Temos de ser organizados, procurar assumir o jogo, ter bola e trabalhar muito. Todos sabem a responsabilidade que temos e o momento em que estamos. Não podemos tirar o pé do acelerador".O início do encontro em Penafiel está agendado para as 18 horas desta sexta-feira.