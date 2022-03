Pedro Miguel: «Vamos tentar prolongar o estado de graça»

Ainda que as duas vitórias consecutivas, e o facto do Sp. Covilhã ter vencido o seu encontro deste sábado, não permitam, por enquanto, que o Varzim saia da zona de descida no decorrer desta jornada, o técnico Pedro Miguel mantém-se irredutível em relação à necessidade de vencer os seus encontros."Vamos tentar prolongar o estado de graça. Vimos de dois resultados positivos, mas cada jogo tem uma história. Vai ser um encontro muito difícil, contra uma grande equipa que está a fazer um campeonato tranquilo", afirmou em relação ao duelo com o Vilafranquenses, antes de continuar: "O passado já não conta e temos de olhar para o futuro, que é amanhã. Não temos grande margem de erro e temos de ir à procura dos três pontos. É isso que vamos fazer amanhã, dar o máximo em campo para conquistar a vitória."Recusando a ideia de uma abordagem diferente ao jogos em casa e fora, destacando o enorme apoio à equipa nos duelos caseiros, o treinador pretende ver uma equipa fiel à sua identidade e consciente do que falta conquistar. "Queremos ter a nossa identidade.Tanto fora como em casa, a linha de pensamento tem de ser a mesma. Apenas fazemos ajustes para explorar os pontos fracos e fortes do adversário. Ainda não conquistamos nada, temos de conquistar tudo. Nestes últimos oito jogos vai-se discutir a época do Varzim. Temos a obrigação de deixar o clube, no mínimo, onde o encontrámos, ou seja, na 2ª Liga", atirou.O Varzim visita o Vilafranquense este domingo, pelas 20h30.