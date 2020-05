Plantel do Varzim de férias até julho

O plantel do Varzim despediu-se até julho. Foi assim comunicado aos jogadores, equipas técnicas e ‘staf’ de apoio, ao fim da manhã desta terça-feira, pelo presidente da Direção, Edgar Pinho.





As palavras foram simples para tudo ficar devidamente esclarecido e bem aceite por todos os elementos, com a incerteza do dia ao regresso aos trabalhos para a próxima temporada, estando no entanto previsto que acontecerá no mês de julho.Quer os jogadores que tenham contratos mais prolongados, quer os que terminam as respetivos vinculos incluindo os emprestados, todos foram aconselhados a deixar os materiais por eles usados que pertençam ao clube e esperar por novas ordens.A época 2019/20 terminou para o Varzim, sendo agora a vez dos responsáveis prepararem com bastante tempo de antecedência (forçada) a nova temporada com a certeza de que a equipa continuará a disputar a 2.ª Liga, onde obteve o 6.º lugar.