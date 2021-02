Plantel do Varzim emagrece com mais três saídas

No sentido de tornar o plantel menos volumoso, a direção de Edgar Pinho acaba de proceder a um ‘emagrecimento’ de mais três jogadores.





O guarda-redes Filipe Dinis, recrutado ao Arouca, foi emprestado até ao fim da época ao Sever do Vouga. Por outro lado, foram rescindidos os contratos do médio Rui Silva (ex-Académico de Viseu), utilizado em 10 jogos, e do avançado nigeriano Stanley (transitado da época passada), apenas utilizado em 7 jogos, pelo que estão livres para conhecer novos ares.