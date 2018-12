Plantel do Varzim recolheu alimentos para família carenciada

O plantel do Varzim juntou-se nesta quadra para proceder a uma recolha de alimentos, a serem entregues a uma família carenciada. O emblema poveiro acedeu prontamente a um desafio lançado por Tiago Velho, jovem treinador dos iniciados do Marinhas, da AF Braga, conhecido por levar a cabo ações solidárias e cuja história poderá conhecer este domingo, na edição papel do jornalAs fotografias tanto do momento de juntar as mercearias, como da entrega, foram partilhadas pelo Varzim nas redes sociais.Rui Coentrão, Pavlovski, Stanley, João Amorim, Ricardo Barros, Nelsinho, Vitoriano Ramos (adjunto), Payne, Fernando Valente (treinador) e Ruster são as caras mais visíveis de uma campanha que uniu todo o clube em torno de um objetivo comum.