Poveiros com baixas de peso para a deslocação ao Estádio do Mar

O Varzim tem várias baixas de peso para a próxima jornada, no terreno do Leixões, e António Barbosa terá de fazer adaptações no centro da defesa e no meio-campo, uma vez que não está previsto que esses postos sejam reforçados hoje, no dia do fecho do mercado.





Com Assis e André Micael lesionados e Luís Pedro e Luís Silva castigados, o treinador conta apenas com um central disponível - Cássio Scheid -, já que a nova época foi preparada com apenas três elementos para essa posição. O recuo de André Leão deve ser a solução de recurso encontrada.Os problemas de António Barbosa não se ficam pelo sector mais recuado já que no centro do terreno, o Varzim também conta com opções limitadas para atacar 2021/22. Tirando os já referidos Assis, Luís Silva e André Leão, restam apenas os criativos Zé Tiago e Nuno Valente. Um deles terá de ser adaptado a médio defensivo.

Sem experiência de 2.ª Liga, Zé Ferreira, Tiago Torres ou Nathan (trio que na época passada jogava nos Sub-19, Sub-21 e equipa B dos poveiros) também podem ter de ser lançados no sempre complicado Estádio do Mar.



Com apenas 2 pontos conquistados em 12 possíveis, o treinador do Varzim vê-se com graves problemas para formar um onze que possa corresponder às fortes expectativas que a direção e os adeptos depositam para a presente temporada desportiva.