Poveiros entram de férias terça-feira

A direção poveira emitiu um comunicado a dar conta do encerramento prematuro da época. Ponto final esse que será esclarecido aos jogadores na reunião agendada para terça-feira.





"No âmbito da decisão do Governo, alicerçada nos pareceres da DGS, em terminar o campeonato da LigaPro, a direção reúne-se com o plantel profissional e equipa técnica com o objectivo de fechar a época desportiva e encaminhar os seus profissionais para o período de férias, bem como para prestar todos os esclarecimentos inerentes à medida tomada pelos organismos competentes", pode ler-se no documento.