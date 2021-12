Presidente do Varzim deixa alertas no discurso do 106.º aniversário

O 106.º aniversário do Varzim, decorrido no dia de Natal, não correu de feição para os varzinistas que por causa da Covid foram impedidos de assistir às habituais cerimónias alargadas, limitando-se a ver a bandeira subir ao mastro do Estádio e ouvir as palavras proferidas pelo presidente Edgar Pinho, escutadas pelos escassos associados presentes. As palavras acabaram por ser duras, mas têm uma correspondência com o momento difícil que o clube atravessa."O Varzim e a cidade não têm suporte neste momento para um clube numa liga profissional de futebol. Ou muda de paradigma e se reformula ou não consegue aguentar", referiu, continuando: "Há quem diga que é melhor estar numa liga mais abaixo e não haver SAD, mas essa não é a minha opinião. Quem quer um Varzim competitivo tem de perceber que hoje o futebol competitivo custa muito dinheiro. Esta é uma decisão que a curto prazo há que tomar sob pena de ninguém conseguir segurar o clube". O presidente relembrou também que "o Varzim tem o orçamento mais baixo da 2ª Liga e que comparando com o FC Porto B é até quatro vezes mais baixo".Edgar Pinho aproveitou também o momento para fazer uma análise à temporada até aqui: "Arrancamos o campeonato a acreditar que íamos fazer um grande prova. Das contratações feitas, vi muitos sócios agradados com as mesmas, e efetivamente as coisas não aconteceram bem. Temos vindo a proceder a algumas alterações e acredito que vamos dar a volta e disso não tenho dúvidas, mas tarda a acontecer, e é este desgaste que provoca nos sócios frustração, irritação e revolta até, e também a nós nos custa suportar, porque vivemos aqui todos os dias e sobretudo com uma ânsia premente que isto se ultrapasse".Durante o discurso, o presidente Edgar falou ainda sobre o progresso das obras obrigatórias no Estádio, que "devem ficar concluídas neste Janeiro", assim como sobre as dificuldades financeiras que podem influenciar o desejo manifestado de poder arrancar com a Academia no Parque da Cidade dentro dos acordos celebrados com o Município, onde também está incluída a remodelação total do sector nascente do Estádio do Varzim.