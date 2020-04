Presidente do Varzim deixa mensagem de Páscoa

O presidente do Varzim, Edgar Pinho, deixou uma mensagem de Páscoa a todos os adeptos poveiros, onde sublinha a palavra "esperança" para enfrentar de uma melhor forma as dificuldades que a pandemia do coronavírus provoca, algo que fará esta "época especial" ser vivida de uma maneira "particular".





"Que esta época tão especial, tempo de celebração da família, hoje vivido de forma tão particular, por força desta pandemia, e nos separa priva na defesa de todos, possa também hoje ser um tempo de esperança e de que muito em breve nos reuniremos num verdadeiro abraço de reencontro! Feliz Páscoa para todos!!! Varzim sempre... a Alma que nos une", pode ler-se num texto publicado nas redes sociais do emblema da Póvoa de Varzim.O líder máximo foi eleito em setembro para o cargo e, no plano desportivo, a época tem corrido de feição ao Varzim. O objetivo é a permanência na 2ª Liga e os varzinistas ocupam o 6º lugar da prova.