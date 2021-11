Presidente do Varzim e duelo com o Sporting: «Pena o jogo ter sido marcado para quinta-feira»

Apesar de estar satisfeito pela oportunidade de defrontar o Sporting, atual campeão nacional, em Alvalade para a Taça de Portugal, Edgar Pinho, presidente do Varzim, não deixou de tecer algumas críticas ao facto do jogo ter sido marcado para uma quinta-feira à noite, obrigando os adeptos poveiros a uma viagem longa num dia de trabalho para assistir ao encontro."Gostaria que o jogo não fosse a uma quinta-feira à noite, o que financeiramente não tem aquela dimensão que podia ter se fosse noutro dia, principalmente", desabafa Edgar Pinho, acusando como culpados "os interesses que não o dos clubes, que são atirados para terceiro lugar, fora dos interesses das transmissões televisivas". No entanto, fica uma consolação: "Ainda bem que o jogo é em Alvalade, porque dá motivos para a receita ser muito superior caso fosse disputado no nosso Estádio, carente de condições. Gostaria muito que os varzinistas assistissem ao jogo no seu Estádio, mas neste tempo de crise, a receita que toca ao Varzim vem suavizar um pouco a sua questão financeira".Já em relação ao jogo em si, Edgar Pinho promete uma equipa atrevida. "Para o Varzim é mais um jogo, difícil, mas mais um para a carreira da equipa. Está bem preparada para as dificuldades esperadas frente ao campeão nacional, capaz de por em prática um atrevimento próprio dos clubes de menor dimensão quando defrontam adversários mais credenciados. Espero que esse atrevimento desportivo possa mostrar o valor do Varzim cuja classificação no seu campeonato não corresponde nem de longe nem de perto ao seu real valor, e como os atletas estão conscientes disso tudo, resta esperar pelo que possa reservar este jogo, até porque a Taça de Portugal é fértil em surpresas, como estão bem à vista".A equipa varzinista desloca-se à capital no princípio da tarde de quarta-feira, após a conferência de imprensa de antevisão ao jogo feita pelo treinador António Barbosa, pernoitando numa unidade hoteleira lisboeta.