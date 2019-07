Quotas em atraso condicionam AG destituitiva

Decorre, neste momento, o período determinado pelo presidente da Assembleia Geral para que uma parte dos associados que assinaram o documento a solicitar a realização de uma AG com o único ponto para destituição dos atuais órgãos diretivos do clube possam regularizar as suas situações até final deste mês. Só depois João Mariz apreciará o processo para a solicitada reunião magna dos associados, o que, a acontecer, entrará já em plena época oficial de futebol.





Por outro lado, esta quinta-feira à noite decorrerá a cerimónia da apresentação do plantel profissional para a nova temporada, ao mesmo tempo que será apresentado o novo equipamento a utilizar nas provas oficiais. Tudo isto reunido no espaço do ‘Convívio Varzinista’ que irá decorrer junto ao Casino, de quinta a domingo próximos, integrado num programa camarário que integra todas as coletividades poveiras, em períodos diferentes até finais de agosto.