Rafael Assis reforça meio-campo do Varzim

Rafael Assis é reforço do Varzim para a temporada 2021/22. O médio, de 30 anos, estava em fim de contrato com o Sp. Braga e faz agora parte do plantel às ordens do treinador António Barbosa.





Nas primeiras declarações como lobo do Mar, o jogador mostrou-se entusiasmado com este desafio. "Estou muito feliz por estar aqui, conheço bem o Varzim. É um clube que representa o meu futebol, sou um jogador de raça, entrega e prometo a todos os adeptos que vou dar tudo por este símbolo, pois é um clube com história no futebol português", referiu aos meios do clube.O experiente jogador chegou a Portugal em 2014, na altura para representar o Beira-Mar. Depois, alinhou ainda no Chaves, Sp. Braga, P. Ferreira, Al-Fayha e Londrina. Na temporada passada, Rafael Assis não disputou qualquer jogo.