Receção do Varzim ao Sp. Covilhã envolvida de polémica

O presidente Edgar Pinho, numa longa entrevista concedida ao site do Varzim, não se esquivou a garantir que estão a ser envidados todos os esforços para tirar a equipa do lugar incómodo onde se encontra na tabela classificativa da Liga Sabseg (é o 17.º e penúltimo classificado, com 15 pontos).





"Não se caiu nessa situação de um momento para outro, nem se poderá fugir dela também de um momento para outro, há que dar tempo ao tempo, o que deverá acontecer dentro de seis ou sete jornadas", realçou o líder diretivo poveiro. No seu entender, "uma vitória frente ao Sp. Covilhã, na segunda-feira, é muito necessária para dar alento para os jogos que se seguem.A receção aos serranos revestir-se-á de uma certa polémica por parte das direções dos dois clubes, pois após o jogo da primeira volta, que terminou com o triunfo dos covilhanenses, por 2-1, houve um corte de relações com o Sp. Covilhã decidido por parte do Varzim, alegando queixas que se prendiam com a contratação, dois dias antes do jogo, de um elemento da equipa técnica varzinista, no caso Sérgio Campos, para adjunto de Nuno Capucho, então treinador dos leões da serra, sem respeito pela decência desportiva, como foi registado em documento que ainda prevalece, no referido corte de relações entre os dois emblemas.Edgar Pinho confirmou ainda, aos mesmos meios do clube varzinista, que foi apresentado recurso junto do Conselho de Disciplina para reduzir o castigo aplicado ao atacante Ahmed Isaiah, suspenso por dois jogos após ter visto vermelho direto em partida diante do Chaves. O nigeriano cumpriu a primeira partida de castigo em Arouca e agora os poveiros estão na expectativa de o recurso apresentado ser aceite e terem Isaiah disponível para a receção ao Sp. Covilhã.