Recuperação gradual de António Barbosa supera antecessores

Não foi repentina, mas a recuperação pontual do Varzim, desde que António Barbosa assumiu a equipa, vai aos poucos se tornando cada vez mais consistente. O técnico dos poveiros está a uma vitória de somar o dobro dos pontos de todos os antecessores juntos, contando também o interino Vitoriano Ramos.





Em 12 jornadas, o ex-treinador do Trofense levou os poveiros a conquistar 17 pontos, ele que chegou à Póvoa com a equipa afundada no último lugar, com 10 pontos, a quatro da linha de água, ao cabo de 15 jogos.Paulo Alves (5), Miguel Leal (1) e Vitoriano Ramos (4) foram passando pelo banco do Varzim, mas agora a tranquilidade parece ter definitivamente chegado para ficar com António Barbosa.A esperança de se manter fora da zona perigosa acompanha a equipa na deslocação ao terreno do Cova da Piedade, no próximo sábado. Desde a 7.ª jornada, quando perdeu no seu reduto com o Estoril (2-0), o Varzim dividiu o 18.º com o 17.º lugar, durante 20 jornadas, mas com o triunfo caseiro com o Benfica B (2-1), deu um salto para cima da linha de água, embora não longe do perigo da despromoção.Em casa de outro aflito, com os mesmos 27 pontos, a equipa de António Barbosa, que leva três jogos consecutivos a vencer, procurará manter a mesma senda na soma de pontos, até porque atravessa um período onde as lesões e os castigos não importunam os seus atletas.