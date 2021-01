Reforços prontos a ir a jogo frente ao FC Porto B

O treinador do Varzim, António Barbosa, pode apresentar-se, amanhã, no Estádio Luís Filipe Menezes, para defrontar o FC Porto B, com os reforços de inverno todos à sua disposição, devidamentes inscritos e prontos para ir a jogo, como têm demonstrado nos treinos.



O melhoramento do sector ofensivo será a grande preocupação do técnico para tentar somar os pontos que tanta falta fazem à equipa na tentativa de começar a segunda volta com os olhos postos na fuga aos lugares ingratos que levaram os responsáveis diretivos a tão substanciais alterações no plantel.