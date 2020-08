Remodelação antes do início da época oficial

Depois do único dia de descanso, no domingo, a equipa do Varzim volta aos trabalhos nesta segunda-feira, preparando-se para disputar o sexto jogo-treino da pré-época, na manhã de terça-feira, no Estádio Municipal da Póvoa frente ao Vizela, clube que acaba de ascender à Segunda Liga. Paulo Alves tem entre mãos problemas com as lesões de Nélson Agra, Caetano e Baba Sow, todas de cariz diferente, além de procurar para a equipa o melhor entrosamento possível, dado que o plantel sofreu bastantes alterações em relação à época anterior, com 14 saídas e 16 entradas. Até esta altura a equipa varzinista somou duas vitórias: frente ao Sintrense (3-2) e ao Leixões (1-0); empatou com a equipa B do FC Porto (2-2) e sofreu três derrotas: Vilafranquense (1-0), Oliveirense (3-0) e Feirense (3-1).





Ainda antes do início da Segunda Liga marcado para 13 de Setembro, em que o Varzim recebe o FC Porto B, está prevista a reestrutura do plantel, quer com a aquisição de jogadores para preencher lugares mais carentes, quer com a dispensa ou empréstimo de outros, já que o plantel conta actualmente com um número de 29, considerado excedentário.