Requalificação da bancada central do Estádio do Varzim para concluir até ao final do ano

Interditada desde 30 de Julho deste ano, aquando de uma vistoria da Liga Profissional que considerou que a mesma não reunia as condições necessárias para acolher os adeptos, a bancada poente (central) do Estádio do Varzim não tem recebido público, podendo apenas serem utilizados os camarotes presidenciais e da imprensa, além dos locais para os staffs das duas equipas. Antes, também a bancada norte tinha sido interditada por motivos semelhantes.Nesta fase, o palco dos poveiros está a passar por obras de requalificação de cariz obrigatório, estando a sua conclusão prevista para o fim do ano, altura em que os setores poderão ser reabertos ao pública. Esta fase é considerada a primeira de uma profunda alteração de todo o recinto e zona envolvente, com projeto já elaborado pelo Município, onde se inclui uma cobertura em chapa e a remodelação de todo o sector, incluindo os camarotes.A obra, segundo revela ao presidente Edgar Pinho, deverá ter um custo a rondar os 160 mil euros, sendo que o clube contará com o apoio já prometido da Câmara Municipal.