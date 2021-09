Ricardo Nunes é baixa para o dérbi com o Leixões

O experiente guardião poveiro Ricardo Nunes contraiu uma lesão muscular na perna esquerda no treino desta quinta-feira e não pode ser opção para o dérbi frente ao Leixões, ao princípio da tarde de domingo, em Matosinhos.





Será substituído pelo jovem Tiago Pereira (ex-Braga B) que já atuara no jogo com o Rio Ave para a Taça da Liga. Outras baixas são do defesa Luís Pedro e do médio Luís Silva, a cumprirem um jogo de suspensão, mas podem ser estreados os recentes reforços leoninos, os jovens Bruno Tavares e Rodrigo Rêgo.