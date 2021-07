Ricardo Nunes: «Morder a língua para vencer»

Na conferência de imprensa do princípio da tarde de sábado, no lançamento do jogo Varzim x Rio Ave, em que estiveram presentes o treinador António Barbosa e os capitães Ricardo Nunes e Luís Pedro, a mística varzinista foi realçada por quem é filho da terra e com grande amor ao clube que o viu nascer, como se retratou o veterano guarda-redes. Depois de ter apelado à união dos varzinistas não só para este dérbi mas além de toda a campanha futebolística, realçou: "O que mais queremos é vencer e este jogo é para vencer. Vamos dar tudo em campo, morder a língua para ganhar, não só este jogo mas todos aqueles que há para disputar". Adiantou ainda: "Quem vestir esta camisola tem que transpirar e dar tudo por tudo. Acredito que vamos começar bem a época, começando por este dérbi que toda a gente quererá ganhar. O importante é dar tudo por tudo, procurar a vitória e depois, como são onze contra onze, procurar ser maiores".





Mais comedido se apresentou o treinador António Barbosa, mostrando estar ciente do que tem entre mãos para a dura tarefa de defrontar o Rio Ave. Um jogo que tem uma caraterística especial, não só por ser tratar de um dérbi entre duas terras praticamente gémeas ligadas no cordão umbilical pela terra e pelo mar, mas também pelo facto de ter o privilégio de fazer recuar a tempos antigos, já que o último jogo entre as duas equipas dista de 13 anos, foi em 27 de Abril de 2008, no Campeonato da Liga Vitalis (que substituiu a atual II Liga), curiosamente com o triunfo do Varzim em Vila do Conde por 1-0, quando antes, na primeira volta, o Rio Ave ter ganho na Póvoa por igual resultado. "Desde que soubemos quem era o adversário para a Taça da Liga, procuramos incutir nos jogadores a motivação que o jogo transmite aos dois clubes e suas gentes, fazendo ao mesmo tempo sentir o que está em jogo nas duas terras", lembrou o técnico António Barbosa. Falando diretamente da sua equipa: "Temos de mostra que queremos vencer, para alicerçar uma época mais calma e tranquila do que a anterior". Para isso, fez recordar, "Temos que apresentar em campo a mística do clube que é a raça e a força de querer". Salientou: "Temos jogadores competitivos, com muita vontade de vencer, e para retratar tudo isso, é preciso continuar a acreditar, pois só assim se pode chegar ao triunfo", rematou António Barbosa.Por sua vez, o capitão Luís Pedro, que já liderou o grupo na época passada, realçou: "Temos um bom balneário, os jogadores estão preparados para duras tarefas e vamos dar tudo que temos, e é assim que temos de caraterizar este clube, para lhes dar alegrias que serão as de todos nós".Todos os três intervenientes na conferência de imprensa realçaram o facto de durante toda a sessão de treinos deste sábado de manhã, um numeroso grupo de adeptos varzinistas reunirem-se em redor do Estádio, com coros de incitamento à equipa, exigindo, em troca, uma vitória no jogo de domingo entre velhos rivais.