Ricardo Nunes na rota do Varzim

Em fim de contrato com o Chaves, Ricardo Nunes pode reforçar o Varzim para a temporada 2020/21. O guarda-redes pode assim voltar a uma casa que bem conhece, já que completou a sua formação no clube e fez parte do plantel sénior dos varzinistas durante quatro temporadas (de 2003/04 a 2006/07).





De acordo com informação recolhida por, já houve contactos entre o emblema poveiro e o experiente jogador. No entanto, as negociações ainda estão numa fase muito inicial. Neste momento, e depois de confirmadas as saídas de Serginho e de Martin Becker, o Varzim conta apenas com Ismael Lekbab, que está a recuperar de uma cirurgia, para a posição de guarda-redes.Apesar da temporada 2019/20 ter ficado marcada pela luta de Ricardo Nunes contra um cancro, o guarda-redes conseguiu realizar 11 jogos pelo Chaves.