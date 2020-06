Ricardo Nunes, Rui Silva e Boubakary Diarra são reforços confirmados

Estão confirmadas as primeiras três caras novas do Varzim para 2020/21. Ricardo Nunes, Rui Silva e Boubakary Diarra são reforços, o que foi garantido pela boca do vice-presidente que gere o departamento de futebol dos poveiros, Américo Campos, esta noite, no programa 'A alma que nos une', no Facebook do clube.





O primeiro trata-se de um regresso à casa de partida, ao clube da sua formação 13 anos depois. O guarda-redes tem 37 anos e jogava no Chaves. Já o lateral representou Leixões e Ac. Viseu nesta última época. Quanto ao médio, esse chega proveniente do Cova da Piedade.