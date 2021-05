Ricardo Nunes vai continuar no Varzim

Ricardo Nunes, grande esteio dos poveiros na luta pela permanência, foi o único totalista da equipa nas 34 jornadas na Liga Sabseg. O guarda-redes, natural da Póvoa de Varzim, e que completa 38 anos no próximo mês de julho, é dado como certo e indispensável para o plantel varzinista de 2021/22, que terá substancial remodelação.





Os varzinistas conseguiram a salvação com muito sofrimento, pelo que vão procurar ser mais competitivos na nova campanha. Jogadores com a tarimba de Ricardo são essenciais para a projeção do futuro próximo.