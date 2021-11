Rodrigo Rêgo com estreia agridoce no Varzim

Emprestado pelo Sporting, em final de Agosto, o jovem central Rodrigo Rêgo fez a sua estreia pelo Varzim na deslocação até ao terreno do FC Porto B, encontro da 11ª jornada da Liga Sabseg que terminou empatado, e acabou por ser figura central da partida por motivos mais e menos positivos.A realizar uma boa exibição, o jogador de 19 anos apontou o golo que deu início à recuperação poveira no resultado, mas acabou por ser expulso ao minuto 80, quando o encontro já se encontrava empatado, num lance em que teve de travar Danny Loader em falta quando este partia isolado para a baliza dos Lobos do Mar.Natural de Almada, Rodrigo Rêgo fez praticamente toda a formação no Sporting, clube ao qual chegou em 2012/13, fazendo o percruso de ascensão até à equipa de sub-23 dos leões. A entrada na equipa varzinista foi travada por estar ao serviço da Seleção Sub-20 e só a partir da 8.ª jornada da 2ª Liga foi chamado por António Barbosa para o banco de suplentes, onde viu a equipa poveira somar três derrotas, duas delas caseiras.Com a expulsão, Rodrigo Rêgo não poderá participar no jogo com o Sporting, para a Taça de Portugal, marcado para o dia 18 de novembro, em Alvalade.