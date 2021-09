Rodrigo Rêgo regressa da seleção sub-20 para integrar os trabalhos do Varzim

Depois de estar presente no estágio da seleção sub-20 e de ter sido titular frente à Polónia, num empate a dois golos, Rodrigo Rego tem esta terça-feira um dia de folga antes de se estrear nos trabalhos da sua nova equipa, o Varzim.





O defesa central de 19 anos vai ser integrado amanhã nos planos do treinador António Barbosa, que até o pode vir a utilizar já na próxima jornada, frente ao Leixões.Ambos provenientes do Sporting por empréstimo, Rodrigo Rego junta-se novamente ao extremo Bruno Tavares, que está totalmente integrado nos treinos dos poveiros e até já se estreou no jogo amigável frente ao Melgaço, no último sábado.