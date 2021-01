Rui Caetano despede-se dos relvados com golo da vitória frente ao Penafiel

Rui Caetano despediu-se este domingo dos relvados aos 29 anos contra o Penafiel, clube que representou antes de se transferir para Varzim, marcando o 2.º golo no triunfo por 2-1.





Bruno César colocou o Penafiel em vantagem aos 54 minutos mas os poveiros deram a volta ao resultado. Irobiso fez o 1-1 aos 63' e Rui Caetano estabeleceu o resultado final aos 82'.Rui Caetano teve um início de carreira promissor, começando por dar nas vistas na formação do FC Porto, principalmente na equipa de sub-19, que o levou a somar várias internacionalizações pelas seleções jovens de Portugal, tendo como ponto mais alto a presença na fase final do Campeonato do Mundo de sub-20, onde fez cinco partidas.Na carreira como sénior, somou 247 jogos em todas as competições, no somatório das passagens pelo FC Paços de Ferreira, onde fez 89 jogos e ainda teve a possibilidade de jogar o playoff da Liga dos Campeões. Seguiram-se Gil Vicente, Desp. Aves, Penafiel e agora Varzim, que ficará marcado como último clube da carreira.