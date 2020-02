Rui Coentrão de regresso e Yusuf Tunc espreita convocatória

Rui Coentrão deve voltar a ser opção para Paulo Alves, frente ao Estoril, ele que falhou o dérbi com o Leixões por decisão técnica. Esta tem sido, sem dúvida, a época de menor utilização do camisola 77 nos poveiros, com apenas cinco jogos realizados até ao momento.





Noutro plano, é possível que o jovem avançado turco Yusuf Tunc, um dos três reforços de inverno, se estreie no lote de convocados para o encontro com os canarinhos, o mesmo não devendo acontecer com o burquinês Trova Boni, já que na defesa é mais difícil conseguir um lugar dada a competitividade no sector.