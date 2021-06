Rui Moreira de saída do Varzim

O Varzim continua a 'arrumar a casa' tendo em vista a temporada 2021/22. Assim, depois de ter anunciado a renovação de Tiago Cerveira neste sábado, o conjunto da Póvoa de Varzim divulgou a saída de Rui Moreira, que, segundo o clube, não aceitou a proposta de renovação apresentada.





"Depois de duas épocas ao serviço do Varzim SC, o jogador Rui Moreira está de saída do Clube. Apesar da proposta de renovação de contrato apresentada pela Direcção do Varzim, o médio de 25 anos, decidiu abraçar novos desafios. O Varzim Sport Club agradece a forma exemplar como o Rui Moreira representou e defendeu a nossa camisola, sempre com grande profissionalismo, entrega e paixão. Em nome de todos os varzinistas, desejamos-lhe os maiores sucessos desportivos e pessoais", podia ler-se no comunicado emitido pelos poveiros.Em 2020/21, Rui Moreira alinhou em 29 jogos, número que tinha também alcançado em 2019/20.