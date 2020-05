Rui Moreira: «Ninguém queria que a 2ª Liga acabasse»

Conforme tem sido habitual ao longo já de algumas semanas, o Varzim tem aberto a possibilidade dos adeptos interagirem com os jogadores fazendo-lhe perguntas. Quem responde esta sexta-feira foi Rui Moreira.





"Treinadores, jogadores, ninguém queria que a 2ª Liga acabasse. Tínhamos ganho alguns jogos seguidos e queríamos dar continuidade e lutar por lugares acima do 6.º, mas não podemos fazer nada quanto a isso, temos é de preparar a próxima época", referiu o médio.Na época passada, o esquerdino passou a fronteira para representar o Cartagena por empréstimo do FC Porto, mas as coisas não lhe correram de feição...felizmente chegou uma chamada da casa de partida."A minha aventura em Espanha correu mal, correu pior do que o que eu esperava, mas faz parte da carreira de um jogador. Atribuo a culpa a mim. Gosto sempre de olhar primeiro para mim e sou eu o culpado, sem dúvida. Um jogador de futebol nunca pode fazer grandes planos sobre onde pode estar a jogar, mas a proposta do Varzim apareceu no ano passado e não pensei duas vezes. Não estou nada arrependido da decisão que tomei", assevera.Apontando o jogo no Estádio do Dragão, para os quartos-de-final da Taça de Portugal, como o desafio que mais o marcou esta temporada, o jogador, de 23 anos, fala em 1ª Liga, sem nunca tirar os pés do chão. "Toda a gente sabe que o Varzim é um clube de 1ª Liga, mas é um clube que tem passado por enormes dificuldades nos últimos anos. Se conseguirmos subir de divisão, melhor ainda. Vamos continuar a trabalhar para tentar elevar o nome do clube o máximo possível. Passei muitos anos no FC Porto, saí de lá há muito pouco tempo e isso só tornou o dia do jogo no Dragão ainda mais especial", reforçou ainda o '16' dos poveiros.