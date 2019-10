Sair de madrugada em busca de pontos na Madeira

A equipa poveira tem de madrugar bastante para partir ao raiar do dia de terça-feira para a Madeira, não havendo praticamente descanso depois do esforço coletivo de domingo para derrotar o Chaves. O treinador Paulo Alves que movimentou todos os jogadores no treino matinal desta segunda-feira, não deve proceder a alterações significativas na constituição do onze inicial para defrontar na quarta-feira (15 h) o Nacional, optando pela velha doutrina de que em ‘equipa que ganha não se mexe’. Como não foram agravadas as listas, quer de lesões, quer de castigos, o facto de Luís Pedro ter cumprido o jogo de suspensão frente aos flavienses, terá o seu lugar assegurado no eixo da defesa. Quanto ao resto falta saber ao certo quem ficará em terra, podendo ser um dos que não atuaram no domingo e faziam parte dos 18 que preenchiam a ficha do jogo. Nelson Agra e Willian são os impedidos de alinhar entregues a cuidados médicos.