Seguir em frente é a ambição poveira

Paulo Alves, treinador do Varzim, não esconde o interesse que há em prosseguir na Taça de Portugal. E, no seu entender, tudo será feito para vencer o Loures, na estreia no clube lisboeta frente aos Lobos do Mar. "Trata-se de uma competição à qual estamos a dar muita importância para chegarmos ao mais longe possível e passa, obviamente, por este jogo e só com uma atitude sem limites poderemos ir em frente". Embora reconheça que o Loures tem mostrado ser uma equipa com valor, bem posicionada no Campeonato de Portugal e que além de ter um "treinador experiente" possui jogadores "que já passaram pela II Liga".

A equipa varzinista conta com algumas baixas forçadas, devido a lesões e, por isso, terá de sofrer algumas alterações em relação ao normal: Nelson Agra está a recuperar da intervenção cirúrgica a hérnia discal e talvez só possa regressar no novo ano civil, depois de nunca ter atuado esta época; Willian encontra quase restabelecido da operação ao perónio e só deve estar apto para o próximo mês; Pavlovski, tem lesão no joelho; enquanto Pedro Ferreira e Felipe Augusto estão a contas com lesões musculares. Para suavizar essas baixas, Luís Pedro regressa para ocupar o seu lugar de defesa central, após cumprido um jogo de suspensão.