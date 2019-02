Silvério só volta no final do mês

Silvério continua a contas com uma lesão e, por essa razão, ficará de fora da visita ao reduto do P. Ferreira, depois de amanhã, juntando-se ao emprestado Vasco Rocha no lote de indisponíveis para esse encontro.Na verdade, o central, que é por esta altura o único nome no boletim clínico poveiro, apenas deve regressar à competição no final do presente mês, falhando, até lá, a receção ao Benfica B e a visita ao V. Guimarães B, para além, claro está, do duelo na Capital do Móvel.Jeferson, que tem sido a escolha de Fernando Valente para colmatar a ausência de Silvério no onze, será, ao que tudo indica, a escolha para esses confrontos.