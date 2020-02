Soisalo deu "boas indicações" a Paulo Alves

O jogo até não correu bem e o Varzim somou mais uma derrota, desta vez diante dos seus adeptos, com o FC Porto B (2-0), mas houve outras coisas boas de se notar, tais como a estreia do reforço de inverno Mikael Soisalo, que até jogou a partida inteira.





"Tínhamos informações sobre ele. Nós já o conhecíamos mais ou menos. Deu boas indicações nos treinos e deu boas indicações no jogo. Não está ainda entrosado com os processos da equipa e, portanto, uma ou outra situação ia falhar. Pensei em geri-lo ou tentar meter outro jogador na ala, mas com a lesão do Leonardo Ruiz, isso já não foi possível e fez o jogo até ao final. Com o tempo vai-se entrosar e perceber os momentos e os movimentos da equipa", considerou Paulo Alves sobre o extremo finlandês que chegou à Póvoa emprestado pelo Zulte Waregem, da Bélgica.Leonardo Ruiz causou algum alarme quando saiu lesionado, aos 64’, do desafio diante dos azuis e brancos. Contudo, e para alívio do treinador dos poveiros, o homem-golo não tem nada de grave e já treinou na tarde de ontem sem quaisquer condicionalismos.