Stanley estende vínculo por uma temporada

Depois de anunciar várias saídas em fim de contrato, o Varzim chegou a acordo para uma renovação. Trata-se do ponta-de-lança nigeriano Stanley, que marcou três golos em 26 jogos esta época e estendeu agora o vínculo com o clube por mais uma temporada.





A ligação do atacante aos poveiros iniciou em 2014/15, altura em que também alinhou pela equipa B. Stanley esteve duas épocas emprestado pelos moçambicanos do Clube do Chibuto e depois mudou-se para o Portimonense. A meio de 2017/18, voltou à Póvoa por empréstimo, tendo ficado de novo ligado em definitivo ao Varzim. Na segunda metade da temporada transata, esteve ainda cedido ao Cova da Piedade.