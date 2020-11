Stanley supera complicações respiratórias e tem alta hospitalar

O avançado do Varzim Stanley Awurum, que nos últimos dias esteve hospitalizado devido a problemas respiratórios associados à covid-19, recebeu alta esta quinta-feira, informou o clube poveiro, da 2.ª Liga.

O jogador nigeriano, de 30 anos, esteve internado no Hospital Pedro Hispano, em Matosinhos, desde o fim de semana, para onde foi transferido depois de ter recebido assistência inicial no Centro Hospitalar da Póvoa de Varzim e Vila do Conde.

Segundo o clube nortenho, Stanley está agora "bem e assintomático" e vai terminar a recuperação em casa, estando previsto que regresse aos treinos na próxima semana.

"O Varzim informa que o jogador Stanley Awurum, que esteve internado devido à covid-19, encontra-se bem e assintomático, com alta hospitalar esta quinta-feira. Iniciará um período de recuperação, com previsão de retoma aos trabalhos da equipa principal na próxima terça-feira, 24 de novembro", explicou o clube, através de comunicado.

O emblema da Póvoa de Varzim agradeceu "todas as manifestações de carinho e solidariedade para com o jogador" e deixou uma "palavra de reconhecimento a todo ao staff médico das entidades hospitalares, pelo profissionalismo e atenção demonstrados desde a primeira hora".

Stanley foi um dos 11 elementos do plantel principal do Varzim, incluindo o treinador Miguel Leal, que na semana passada foram afetados por um surto de covid-19, que obrigou à suspensão da atividade desportiva durante sete dias.

O grupo de trabalho já regressou quase na totalidade aos trabalhos, estando a preparar o jogo de segunda-feira frente à Académica, da terceira eliminatória Taça de Portugal.