Tavinho reforça o ataque do Varzim

A direção liderada por Edgar Pinho, continua a estruturar a equipa para a próxima temporada, com a colaboração direta do treinador António Barbosa. A última aquisição é para reforçar o ataque, recaindo a escolha em Tavinho, de 27 anos, natural de Almancil. O avançado ajudou o Vizela a subir à Liga Sabseg na época passada, tendo apontado 5 golos.





O contrato do jogador foi celebrado por uma época com direito de opção por mais uma temporada. "Estou muito contente e consciente da responsabilidade que é assinar por este clube, com historia enorme no futebol português", disse, em declarações aos meios do clube.Outros jogadores estão na forja para quando se iniciarem os trabalhos de preparação para a nova temporada do Varzim - que já conta com cinco reforços - no dia 21 deste mês, o plantel esteja praticamente preenchido.