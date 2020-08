Thiago Valle "orgulhoso e honrado" por vestir a camisola do Varzim

O Varzim disponibilizou, nas redes sociais, a primeira entrevista do reforço Thiago Valle como lobo do mar. O guarda-redes brasileiro começou por dizer que se sente "muito honrado e orgulhoso com essa oportunidade de estar num grande clube português, um clube centenário", bem como vai "fazer de tudo para honrar essa oportunidade".





O futebolista de 22 anos define-se como um guarda-redes "muito calmo" e considera que "sai bem nos confrontos um contra um", característica que diz ser a sua melhor qualidade enquanto guardião.O jogador tem as "melhores expectativa possíveis" para esta temporada, o que incluiu "ajudar a equipa da maneira que o mister e a equipa técnica achar melhor" e "estar sempre pronto para todos os desafios" para "ajudar o Varzim a alcançar os seus objetivos".Por já estar habituado à "raça" que os adeptos "gostam e querem ver dentro de campo", o "goleiro" acrescenta que os poveiros podem esperar um atleta "com muita alma dentro de campo".