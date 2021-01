Tiago Almeida reforça defesa do Varzim

Tiago Almeida é reforço do Varzim. O lateral-direito está prestes a ser oficializado pelos poveiros, lanterna-vermelha da Liga SABSEG. O internacional cabo-verdiano chega à Póvoa de Varzim com o objetivo de jogar mais do que na primeira metade da época, onde participou em apenas quatro jogos com a camisola do Feirense.





O experiente jogador, de 30 anos, nunca conseguiu ombrear em Santa Maria da Feira com Diga pela titularidade, mas vai procurar melhor sorte ao serviço dos lobos do mar.