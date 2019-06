Tiago Cerveira reforça o Varzim até 2021

O Varzim garantiu a aquisição de Tiago Cerveira, um lateral-esquerdo 26 anos que se encontrava ao serviço do U. Leiria. O seu acordo com os poveiros é válido por duas temporadas, isto é, até 2021."A época no U. Leiria correu-me bem e, na sequência desse desempenho, surgiu este convite do Varzim, um clube histórico e, como é óbvio, eu não podia recusar. Estou com muita vontade de começar a trabalhar e de ajudar este grande clube. Identifico-me com o Varzim pelo espírito aguerrido. Na verdade, sinto que, pela minha forma de jogar, sou um jogador à Varzim e, por isso, estou mesmo muito feliz por este momento", afirmou Tiago Cerveira, em declarações ao site oficial do emblema poveiro.Este é o regresso de Tiago Cerveira aos campeonatos profissionais, onde já tinha competido ao serviço da Naval e Atlético, respetivamente em 2012/13 e 2013/14. Desde então, passou pelos escalões não profissionais, tendo representado Cinfães, Lusitano Vildemoinhos, Tirsense, Salgueiros, Vilafranquense e União de Leiria.Na temporada finda, Tiago Cerveira apontou dois golos num total de 35 encontros ao serviço do clube da cidade do Lis.