Toni Vidigal: «Só quem passa pelo Varzim é que sente a força deste povo»

O estágio do Varzim, durante uma semana, em Elvas, revestiu-se de uma grande amizade criada entre o clube e os autarcas elvenses, ao ponto de ter sido acordada uma parceria para que de futuro o clube poveiro possa ter aquelas paragens do Alto Alentejo como palco para a preparação das suas equipas, como também prestar o apoio preciso para que o futebol em Elvas possa voltar às competições oficiais.





Para melhor ficar selado este estreitamento entre duas cidades tão distantes, veio a seguir com uma surpresa proporcionada por um antigo jogador do Varzim que durante quatro épocas defendeu as cores alvi-negras. Toni Vidigal, que tem todas as raízes familiares na cidade alentejana, onde se destacam figuras com nome feito no futebol português e estrangeiro, não quis deixar fugir a oportunidade de encontrar na sua terra (onde, agora com 45 anos, exerce atividade na restauração desde que abandonou as lides futebolísticas em equipas da sua zona alentejana) o clube onde tanto se evidenciou como jogador, que não resistiu em deixar na rede social do Varzim o quanto quer ao clube que representou quatro anos seguidos, atuando em 88 jogos, entre 2001 a 2004, divididos em partes iguais pela Liga de Honra e I Divisão Nacional: "Foi um privilégio vestir a camisola do Varzim SC", diz Toni Vidigal, aproveitando para "enviar um abraço a todos os adeptos do Varzim que ainda hoje tenho um enorme carinho por eles". Um carinho que o obrigou a ‘matar saudades’ ao conviver de perto com a comitiva varzinista durante a semana que passou na sua terra de sempre: Elvas.Recorda, com uma ponta de saudade, o que nutre pelo clube que representou com certo brilho: "É um sentimento difícil de descrever, pois só quem passa pelo Varzim é que sente a força deste povo, deste clube, foram quatro anos maravilhosos, que nunca serão esquecidos, pois enquanto conseguir abrir os olhos, o Varzim estará sempre presente no meu coração". Palavras de alguém que volvida mais de década e meia de ausência, recorda com sentimento o quanto foi querida a sua passagem pelo clube que mais marcou a sua longa carreira futebolística.