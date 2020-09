Transferências de Lumeka e Pedro Ferreira renderam 520 mil euros ao Varzim

O presidente da direção do Varzim, Edgar Pinho, deu a conhecer aos associados que as transferências dos jogadores Lumeka e Pedro Ferreira (cujos passes o clube não detinha a totalidade) renderam 520 mil euros aos cofres varzinistas. O valor será registado no relatório e contas do próximo ano.





O avançado Lumeka, transferido para o Troyes (França), rendeu 300 mil euros. Para além disso, o Varzim preservou 30 por cento do passe. O médio Pedro Ferreira (adquirido pelo Aalborg, da Dinamarca), foi vendido por 220 mil euros, com o Varzim a ter direito a 10 por cento de uma futura transferência.Na mesma altura, no decorrer da Assembleia Geral para aprovação das contas referentes ao período de 1 de Julho de 2019 a 30 de Agosto de 2020, foi revelado à meia centena de sócios presentes que a gerência da direção teve um lucro de 54 mil euros, enquanto a SDUQ teve um prejuízo de 28 mil euros.