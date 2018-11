Treinos duros e sem bola

O plantel do Varzim voltou aos treinos na última quarta-feira, mas até à data ainda não trabalhou com bola. As duas sessões de treino já realizadas foram particularmente exigentes, com incidência no trabalho físico.Dureza no trabalho dos poveiros, que vêm de uma derrota esclarecedora frente à Oliveirense, por 3-0, e que até levou a uma reprimenda não só do técnico Capucho mas do próprio presidente Pedro Faria.Entretanto, Charalambous não tem estado a trabalhar na Póvoa de Varzim, uma vez que se encontra ao serviço da seleção sub-21 do Chipre.O próximo jogo oficial do Varzim será apenas a 1 de dezembro próximo.