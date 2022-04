Trofense-Varzim marcado por desacatos antes do início do encontro: veja as imagens

Segundo um vídeo partilhado pela TrofaTV, os momentos que antecederam o arranque do duelo entre o Trofense e o Varzim foram de tensão nas imediações do estádio da formação da Trofa, com adeptos das duas equipas a envolveram-se em desacatos durante breves instantes.De acordo com o mesmo órgão de comunicação, os muros do Estádio do Trofense e de moradias nas redondezas foram também vandalizados, durante a madrugada, com mensagens de apoio ao Varzim e de insultos à formação visitada. As mensagens terão sido apagadas depois por adeptos do Trofense, na manhã.