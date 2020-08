Trova Boni volta à Bélgica

Foi curta a experiência de Trova Boni no Varzim. O médio, nascido no Burkina Faso, está de regresso ao KV Mechelen, clube pelo qual foi emprestado aos varzinistas no mercado de inverno. O jovem de 20 anos não chegou a fazer a estreia pelo conjunto principal dos poveiros, tendo sido utilizado numa partida da equipa B.

Noutro âmbito, o clube anunciou ontem que Miguel Ribeiro já não faz parte da direção do Varzim. O dirigente invocou razões pessoais para cessar funções.