Varzim à procura da recuperação

O Varzim atravessou um período de grandes transformações, quer na saída e entrada de jogadores, alguns para lugares-chave da equipa, quer na alteração do comando técnico. Agora, com as coisas mais estabilizadas, após o termo do mercado de inverno, a missão principal é tentar recuperar os pontos que atiraram os lobos do mar para posição intranquila na tabela classificativa. O teste que se segue é bem duro, pois trata-se de uma deslocação a Paços de Ferreira, onde mora o principal candidato à subida à 1ª Liga.O treinador Fernando Valente mostra-se bom conhecedor da situação da sua equipa e quer procurar dar a volta por cima: "Estamos à procura de consolidar este grupo, já que estamos praticamente a recomeçar outra vez. O que está para trás não pode interessar muito, a não ser para tirar ilações. O recomeço vai ter que ser planeado, para se saber aquilo que se quer, com mais confiança."Para o jogo em Paços de Ferreira, a receita tem um cardápio especial: "Aquilo que sempre caracterizou o Varzim foi e é a raça e a alma, e se não tivermos isso daqui para a frente, as coisas podem complicar-se e cabe a mim rever essa situação. Para contrariar o Paços de Ferreira e sua indesmentida capacidade, é, acima de tudo, saber controlar o jogo. Por isso temos que saber ter posse de bola, controlar o adversário, porque termos bola é acreditar no nosso jogo". E realça duas coisas fundamentais: "Controlo de bola e essencialmente funcionar como equipa. Não vamos lá só para fazer parte do jogo, mas sim para ganhar o jogo."A equipa que tem sofrido bastantes baixas por lesões já se encontra praticamente na máxima força, pois só Silvério está lesionado, juntando-se à baixa forçada de Vasco Rocha, emprestado pelo P. Ferreira. A estreia de Rui Pedro, emprestado pelo FC Porto, e os regressos de Rui Coentrão, Pavlovski e Estrela podem dar mais consistência à equipa.