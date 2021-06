Varzim acerta renovação com Nuno Valente

O Varzim anunciou, esta terça-feira, ter chegado a acordo com Nuno Valente para a renovação de contrato. O médio prepara-se assim para viver a primeira temporada completa ao serviço do clube.





Chegado à Póvoa de Varzim em novembro de 2020, numa altura em que estava sem clube, Nuno Valente ainda foi a tempo de realizar dez partidas pelos poveiros. Esta foi a terceira 'movimentação' do dia do clube, isto depois de Zé Tiago e João Reis terem sido apresentados como reforços.Produto da formação do Sp. Braga, o jogador, de 29 anos, já representou também Sp. Covilhã, Vizela, Arouca e V. Setúbal.