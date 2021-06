Varzim altera treinador de guarda-redes

As renovações no plantel para a nova temporada, não passam apenas pela estrutura do plantel. Também se alarga pela equipa técnica. A direção acaba de contratar Tó Ferreira, de 49 anos, para treinador de guarda-redes, substituindo António Rocha. O novo elemento da equipa técnica liderada por António Brandão, conta no seu currículo com uma folha de serviço brilhante. Como jogador, sempre na posição de guarda-redes, passou pelo Famalicão, Beira Mar, Amora, FC Porto, Beira Mar, Aves, Penafiel, Salgueiros, Naval, Chaves, Sandinenses, Oliveirense, Gondomar, Boavista e Paredes, enquanto na qualidade de treinador de guarda-redes, esteve no Arouca, Moreirense, Beira Mar, Gil Vicente (com Vítor Oliveira) e mais recentemente no Cova da Piedade.